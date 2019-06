Especial Caso Queiroz: Seis meses, poucas respostas; ouça reportagem no podcast

Em 6 de dezembro de 2018, o jornal O Estado de S. Paulo mostrou que um relatório do Coaf apontou uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em uma conta no nome de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, na Alerj.

Neste domingo, o Estado publicou um especial sobre os seis meses do caso. Você pode ler aqui.

O caso se tornou um dos principais motivos de desgaste do governo e ainda segue com poucas respostas. Neste podcast especial, vamos lembrar os principais fatos deste caso. Entre as perguntas ainda sem respostas consistentes, a principal delas é “Cadê o Queiroz?”. Ouça:

