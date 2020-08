Especial: Chegou a hora de voltar à escola? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Com as notícias de que Estados e municípios já programam a volta das aulas presenciais, muitos pais estão preocupados com a segurança de seus filhos, diante dos números da pandemia e a falta de confiança de que as escolas estarão totalmente adaptadas às novas exigências. Em São Paulo, o governo autorizou o retorno no dia 8 de setembro, o que é contestado pelo sindicato da categoria. Em outros estados, como Rio de Janeiro e Brasília, a volta às aulas foi parar na Justiça.

Afinal, esse retorno é precipitado? As instituições de ensino estão preparadas para cumprir os protocolos de segurança? Na edição de hoje, conversamos com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, com o pediatra do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Fausto Flor Carvalho, com a Diretora Geral Pedagógica do Colégio Porto Seguro (SP), Silmara Casadei, e ouviremos o depoimento de algumas mães sobre a difícil decisão de mandar ou não seus filhos para a escola.

