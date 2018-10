ESPECIAL: Como reconciliar as famílias após as eleições do WhatsApp?

Processo eleitoral se mostrou traumático nos núcleos familiares, em especial com os conflitos deflagrados no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Edição especial do podcast ‘Estadão Notícias’ traz o relato de diversos personagens sobre como as discussões políticas mexeram com os elos afetivos entre parentes e amigos.

A apresentadora Carolina Ercolin construiu a reportagem especial com depoimentos colhidos via áudio no próprio WhatsApp. Além disso, ouviu a opinião psicanalista Christian Dunker sobre o atual momento. “Certamente é um pesadelo do qual as pessoas vão acordar ressentidas, relações destruídas, com afetos cansados. Esse ódio todo é impessioalizante não só para quem você odeia, ele tira o pior que você tem”, conclui. Ouça no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.