Eleições 2022: centro segue congestionado e à espera de respostas; ouça podcast especial

Ainda distantes de qualquer consenso que resulte em uma candidatura única nas eleições de 2022, os partidos do chamado centro democrático optam, por enquanto, por um movimento contrário à almejada terceira via. A um ano da definição do próximo presidente da República, 11 pré-candidatos se apresentam para a disputa com alguma possibilidade de liderarem ou completarem uma chapa presidencial. somados o atual presidente, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula.

Com exceção dos dois, os candidatos a candidato ao Planalto se espremem num centro congestionado e à espera de respostas. Três delas são consideradas fundamentais para que uma terceira via possa se tornar real: Quem vencerá as prévias tucanas? Sérgio Moro será candidato? E, Bolsonaro, conseguirá estancar sua queda de popularidade? Neste podcast especial, você vai conhecer os nomes na fila da eleição e as movimentações de cada um deles.

Esse podcast tem a apresentação e roteiro de Adriana Ferraz, produção de Ana Paula Niederauer e reportagem de Cassia Miranda, Caio Sartori, Luiz Vassalo, Mariana Caetano, Pedro Venceslau e Renato Vasconcelos. A montagem é de Carlos Amaral. O diretor do núcleo de podcasts do Estadão é o Emanuel Bomfim e o editor-coordenador de Política, o Eduardo Kattah. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Caminoto.