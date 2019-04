ESPECIAL: Os 100 dias do governo Bolsonaro; Podcast ‘Estadão Notícias’ apresenta análises de jornalistas e acadêmicos

O governo do presidente Jair Bolsonaro chega ao centésimo dia nesta quarta-feira, 10 de abril. É evidente que seria precipitado imputar qualquer avaliação definitiva, qualquer fosse o diagnóstico, de fracasso ou de êxito. Afinal, o tempo foi curto em face de um mandato de quatro anos. O hábito de fazer um balanço ao fim dos 100 primeiro dias permite, no entanto, algo muito valioso: identificar se a nova gestão soube aproveitar o clima favorável de uma arrancada. Governantes recém-empossados costumam gozar de capital político e de ampla aceitação popular. Ambiente ideal para apresentar suas novas credenciais, implementar seus métodos de gestão e chancelar escolhas na composição da máquina de governo.

Como Jair Bolsonaro se saiu nesta primeira etapa de sua administração? Fizemos essa pergunta a diversos analistas, de jornalistas e colunistas do Estadão a acadêmicos e especialistas em áreas específicas. Ao longo desta edição especial do podcast, você terá um mosaico de opiniões que destrincha as mais diversas facetas da atuação de Bolsonaro nestes 100 dias como presidente.

Na esfera política, reunimos as análises dos jornalistas Alberto Bombig, Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, José Nêumanne Pinto e Clarissa Oliveira. Também opinam nesta seara os cientistas políticos Humberto Dantas, Rafael Cortez, Rodrigo Prando e Vítor Oliveira. Da economia, o saldo de 100 dias é avaliado por Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central e colunista da Rádio Eldorado.

Nas relações internacionais, reunimos as análises da correspondente Beatriz Bulla e dos professores Thomas Olcese e Manuel Furriela. Da área da educação, uma das mais movimentadas neste início de governo, temos o panorama apresentado pela repórter especial Renata Cafardo. Participa também o jornalista Roberto Godoy, que vai analisar o protagonismo dos militares na gestão Bolsonaro.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.