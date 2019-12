Especial: Os 30 anos da eleição de 1989; ouça no ‘Estadão Notícias’

Há três décadas o Brasil voltava às urnas para a primeira eleição direta em 29 anos. O pleito presidencial que marcava a redemocratização do País pós-ditadura militar foi pulverizado, reunindo 22 candidatos. Um misto de políticos tradicionais, tais como Brizola, Paulo Maluf, Mário Covas, Lula e Ulysses Guimarães, com “outsiders”, como Fernando Collor de Melo, Enéas e até o apresentador Silvio Santos. Edição de hoje viaja no tempo e relembra como se deu aquele período histórico no Brasil. Os repórteres Paulo Beraldo e Vinicius Passarelli ajudam nesta reconstituição.

Participam do programa figuras importantes do período, como o próprio ex-presidente Collor e o então candidato Fernando Gabeira, assim como a historiadora Lilia Schwarcz e o coordenador da campanha de Lula, o jornalista Ricardo Kotscho.

