Especial: Os 50 anos da conquista da Lua; ouça no ‘Estadão Notícias’

Há 50 anos o homem conquistou a Lua, após uma corrida espacial protagonizada por Estados Unidos e União Soviética. O pontapé inicial foi dado pelo presidente americano John F. Kennedy, em um discurso histórico, que lançou o programa Apollo no ano de 1962. Foram anos de preparação até que os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins decolassem da Terra e atingissem o solo lunar em 20 de julho de 1969. Mas o que representou esse feito histórico para diversas áreas, como a tecnologia? Quais são os próximos passos das agências espaciais pelo mundo?

No programa de hoje, ouça os depoimentos de quem vivenciou a chegada do homem a Lua, relatos sobre as dificuldades enfrentadas pelos astronautas, como foi feita a transmissão para o Brasil, e claro, o próximo sonho: Marte.

