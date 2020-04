ESPECIAL: Os 60 anos de Brasília; ouça no ‘Estadão Notícias’

A sonhada capital federal, idealizada por Juscelino Kubitscheck, completa, hoje, 60 anos. Uma história que envolve cumprir o que estava na constituição e o mistério sobre o número de mortos durante a sua construção. Brasília, criada para abrigar 500 mil pessoas, sofre com os problemas das grandes cidades: pouco espaço para muita gente, e é daí que nascem suas dificuldades. O centro do poder no País também tem as suas curiosidades: as ruas não tem esquinas e os pombos foram objeto de desejo de uma ex-primeira-dama.

Na edição de hoje, vamos contar um pouco dessa história com a ajuda de pesquisadores, políticos e historiadores da capital federal, como o ex-presidente José Sarney, o professor de arquitetura da Universidade de Brasília, José Carlos Coutinho, André Kubitschek, bisneto de JK, o publicitário João Carlos Amador, do projeto “Minha Brasília”, e o repórter do Estadão, Paulo Beraldo.

Além disso, Renata Cafardo entrevista a cantora Gal Costa sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

