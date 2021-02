Especial: Por que pedalar ficou mais difícil na pandemia? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A mesma pandemia do novo coronavírus que confinou o mundo em casa tornou mais restrito o acesso a um dos esportes individuais mais populares da quarentena. A lista dos responsáveis pelo salto de até 80% no preço em bicicletas e componentes é longa e afeta, além de ciclistas amadores, toda a cadeia produtiva que tem como engrenagem o Polo Industrial de Manaus.

A capital amazonense sofre com o colapso no sistema de saúde, fechamento de fábricas e uma nova variante ainda mais transmissível do novo coronavírus.

Neste episódio especial do Estadão Notícias, a jornalista Carolina Ercolin, apresentadora da Rádio Eldorado, te leva na garupa para um passeio cheio de altos e baixos, um percurso não indicado para iniciantes.

Participam do episódio: Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo; Wilson Périco, presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas; Augusto César Rocha, professor de engenharia de transportes da Universidade Federal do Amazonas e diretor da Federação das Indústrias do Amazonas; José Jorge do Nascimento Júnior, presidente da Eletros; biólogo Lucas Ferrante, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que integra grupo de pesquisadores que previu a segunda onda de Manaus; Carlos Alberto Pastore, cardiologista do Incor.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Carolina Ercolin

Produção: Ana Paula Niederauer

Edição/Roteiro: Carolina Ercolin

Montagem/finalização: Carlos Amaral

(Foto: Daniel Teixeira/Estadão)