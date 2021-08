ESPECIAL TÓQUIO 2021: Brasil bate o recorde de medalhas em olimpíadas; ouça no ‘Estadão Notícias’

Rebeca Andrade conquistou sua segunda medalha em Tóquio. Além da prata no individual geral, saiu o tão esperado ouro no salto da ginástica artística fazendo história na modalidade. A conquista do ouro inédito na maratona aquática por Ana Marcela Cunha, marca também o primeiro título olímpico de uma nadadora brasileira na história.

Já a coleção de medalhas da família Grael aumentou nos jogos de Tóquio, com o bicampeonato de Martine Grael. Ela e Kahena Kunze repetiram a performance de ouro dos jogos do Rio.

Mas nem todos os resultados foram como o esperado. No vôlei de praia o Brasil teve as quatro duplas eliminadas. A seleção masculina do vôlei de quadra também perdeu na semifinal para o comitê olímpico russo, e agora vai competir pelo bronze contra a Argentina. Até a gravação deste podcast o Brasil já tinha garantido 20 medalhas. O número ultrapassa os pódios obtidos pelo país nas Olimpíadas do Rio em 2016.

Neste segundo episódio do especial olímpico do Estadão Notícias, vamos falar sobre as primeiras medalhas e as próximas competições com os repórteres do Estadão diretamente de Tóquio, Raphael Ramos e Paulo Favero.

Apresentação: Gustavo Lopes e Jefferson Perleberg

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Julia Corá e Jessica Brasil.

Montagem: Moacir Biasi