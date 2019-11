Especialistas dão dicas de como se preparar para as provas das faculdades particulares; ouça no podcast ‘Se Liga no Vestibular’

O Estadão está com uma série de podcasts para ajudar estudantes nessa fase de vestibulares. Já foram publicados episódios sobre como se preparar para as provas das principais universidades públicas de São Paulo e agora chegou a vez de falar sobre as faculdades particulares. As jornalistas Ana Paula Niederauer e Paloma Cotes ouviram especialistas e professores de cursinhos e representantes do Mackenzie, FGV, ESPM e PUC-SP para falar das provas dessas faculdades.

Participam dessa edição: Alexandre Borges, que é coordenador de Matemática do Grupo Etapa; Milton Pignatari Filho, coordenador de processos seletivos do Mackenzie; Marcelo Fonseca, coordenador do Grupo Etapa; a reitora da PUC, Maria Amalia Andery; Antônio Freitas, pró-reitor da FGV; o professor de Inglês, Breno Morita, do Etapa; o diretor do Anglo, Daniel Perry; o diretor de graduação da ESPM São Paulo, Rodrigo Cintra; Omar Fadil Bumirgh, que é o coordenador de Geografia do Etapa; e Claudio Hansen, coordenador pedagógico e professor de geografia e atualidades do Descomplica.

O vestibular do Mackenzie acontece em uma única fase. As provas para os campi Alphaville e Higienópolis acontecem no dia 4 de dezembro. A divulgação da lista de aprovados do Mackenzie sai no dia 19 de dezembro.

O vestibular da PUC também acontece em um único dia. A prova está marcada para primeiro de dezembro. A primeira chamada da PUC acontece no dia 16 de dezembro.

A Fundação Getúlio Vargas oferece 1.121 vagas nas escolas do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Aqui em São Paulo, a FGV tem um calendário de vestibular para cada carreira.

O vestibular da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) para as unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre será no dia oito de dezembro.