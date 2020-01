Especialistas dão dicas sobre escolha da profissão; ouça no podcast ‘Se Liga no Vestibular’

O ano já começou e para quem não passou no vestibular, ou vai prestar as provas pela primeira vez, já é momento de começar a pensar na preparação e na escolha do curso.

As jornalistas Ana Paula Niederauer e Paloma Cotes entrevistaram professores de cursinho e especialistas para falar sobre essa preparação para as provas de 2020 e também sobre o que levar em conta no momento da escolha do curso. Este é o décimo quarto e último episódio da série ‘Se Liga no Vestibular’.

Esse processo de escolha da carreira exige bastante pesquisa. Os especialistas afirmam que é importante buscar o máximo de informação possível, mas não só a parte teórica. É aconselhável tentar ver como é a prática cotidiana da profissão.

Participam deste programa: Lilene Ruy, porta-voz do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE); Edmilson Castro, coordenador do ensino médio da escola Viva e o psiquiatra Celso Lopez de Sousa.