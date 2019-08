Esquerda na Argentina: como fica a relação com Brasil? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A esquerda está muito próxima de voltar ao poder na Argentina. Nas eleições primárias, a chapa que tem a ex-presidente Cristina Kirchner venceu a do atual mandatário do país, Maurício Macri, por uma diferença de 15 pontos. Com o resultado, a oposição tem a probabilidade de vencer o pleito majoritário, em outubro, no primeiro turno. Quem acompanha de perto o que acontece no país vizinho é o governo brasileiro. Jair Bolsonaro já demonstrou seu apoio à reeleição da direita na Argentina e reagiu com rispidez ao resultado do último domingo. Mas, como fica a relação com o nosso principal parceiro comercial da América latina se a esquerda vencer?

O programa de hoje traz um breve histórico da política argentina nos últimos 16 anos e a análise do professor de relações internacionais, Sidney Ferreira Leite.

