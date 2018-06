‘Estadão Esporte Clube’: A boa fase do Corinthians de Rodriguinho e Carille

A edição desta quinta-feira, 11, do ‘Estadão Esporte Clube’ tratou do protagonismo do meia Rodriguinho no Corinthians, que venceu a Universidad de Chile ontem por 2 a 1, em Santiago, pela Copa Sul-Americana.

Além disso, o programa comentou a classificação do Santos na Copa do Brasil, contra o Paysandu, e a derrota da Chapecoense para o Atlético Nacional-COL, por 4 a 1, em Medellín, na decisão da Recopa Sul-Americana.

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com”