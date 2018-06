‘Estadão Esporte Clube’: A crise no São Paulo não tem fim?

Por Diego Henrique de Carvalho – O ‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira, 17, comentou mais um tropeço do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o time paulista perdeu para a Chapecoense por 2 a 0, na Arena Condá, em Chapecó, com gols de Túlio de Melo e Lucas Marques, e permaneceu na zona do rebaixamento. O Tricolor caiu uma posição na tabela e, agora, ocupa o 18º lugar.

Emanuel Bomfim, Cesar Sacheto e Robson Morelli também analisaram o empate do Corinthians contra o Atlético-PR por 2 a 2, na arena em Itaquera, a goleada do Palmeiras por 4 a 2 diante do Vitória, no Allianz Parque, e o empate sem gols entre Vasco e Santos, no estádio Nilton Santos, que não recebeu torcedores, pois a partida aconteceu com portões fechados.

Interatividade

