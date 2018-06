‘Estadão Esporte Clube’: A preparação do Brasil para o jogo contra o Equador

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quarta-feira, 30, tem como principal tema a preparação da seleção brasileira para a partida contra o Equador, amanhã, às 21h45, na arena do Grêmio, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 — ouça no player abaixo.

Marcio Dolzan, enviado especial a Porto Alegre, traz as informações do Brasil, que teve o meia Philippe Coutinho como reserva no primeiro treino com o grupo completo. O repórter também conta como foi a entrevista que fez com dona Ivone Bachi, mãe do técnico Tite.

Outro assunto é a Copa da Primeira Liga. Pelas quartas de final da competição, o Internacional enfrenta o Atlético-MG hoje à noite, no Beira-Rio, em Porto Alegre; o Flamengo pega o Paraná no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo; o Cruzeiro recebe o Grêmio, no Mineirão, em Belo Horizonte; e o Fluminense joga contra o Londrina, no Estádio do Café. Os vencedores garantem vaga nas semifinais do torneio.

O programa também trata da crise no São Paulo. O Centro de Treinamento do clube, na Barra Funda, amanheceu com os portões pichados. Marília Ruiz e Robson Morelli ainda destacam a visita que o técnico do Corinthians, Fábio Carille, fez ontem ao Estado. Clique aqui para ler os principais pontos da entrevista dada aos jornalistas Daniel Batista e Raphael Ramos.

Interatividade

