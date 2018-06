‘Estadão Esporte Clube’ analisa empates na Libertadores e na Sul-Americana

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quinta-feira, 14, comenta os jogos de ontem da Libertadores e da Copa Sul-Americana, repletos de empates. Ouça no player abaixo:

O Santos segurou o 1 a 1 contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Já Botafogo e Grêmio ficaram no 0 a 0 no Engenhão, em um duelo intenso e muito disputado pelas duas equipes. Pela Sul-Americana, o Corinthians começou bem o jogo contra o Racing, abriu o placar, mas vacilou no segundo tempo e sofreu o empate em Itaquera. Em partida aberta para os dois times, Flamengo e Chapecoense empataram sem gols na Arena Condá.

Outro assunto do podcast é a polêmica reunião entre jogadores do São Paulo e torcedores, no CT do clube. O programa de hoje tem a apresentação de Gustavo Lopes e os comentários de Marília Ruiz e Robson Morelli. Você também pode ouvir o ‘Estadão Esporte Clube’ ao vivo, de segunda a sexta, ao meio-dia, na página do Estadão Esportes no Facebook.

