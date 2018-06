‘Estadão Esporte Clube’: Apesar da pausa no Brasileiro, clubes disputam a Primeira Liga

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta terça-feira, 29, aborda como os times paulistas vão aproveitar o período de pausa no Brasileirão. O campeonato volta só no dia 9 de setembro, em função da disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 — ouça no player abaixo.

Mesmo assim, alguns dos principais clubes do País têm compromissos pelas quartas de final da Primeira Liga: o Internacional encara o Atlético-MG, no Beira-Rio; o Flamengo enfrenta o Paraná, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo; o Cruzeiro recebe o Grêmio, no Mineirão; e o Fluminense vai ao estádio do Café para jogar contra o Londrina.

O programa também comenta a festa de aniversário de 103 anos do Palmeiras, que aconteceu ontem em uma casa de shows na zona oeste São Paulo. No evento, Leila Pereira, dona das empresas Crefisa e FAM, garantiu patrocínio até o time ser campeão do Mundial de Clubes da Fifa. Outro assunto é a pressão de conselheiros do São Paulo para que Muricy Ramalho seja o coordenador de futebol da equipe.

A edição de hoje do ‘Estadão Esporte Clube’ tem apresentação de Cesar Sacheto e comentários de Marília Ruiz e do editor de Esportes do Estado, Robson Morelli.

