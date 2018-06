‘Estadão Esporte Clube: Argentina e o drama nas Eliminatórias

Por Pedro Ramos – O ‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira analisa o empate entre Brasil e Bolívia por 0 a 0 e o drama da Argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Jogando em casa, os hermanos empataram sem gols com o Peru e precisam vencer o Equador fora de casa para sonhar com uma vaga no Mundial da Rússia. Ouça no player abaixo:

O programa também debate a declaração do craque Neymar, que revelou que seria um prazer jogar no Palmeiras.

A edição de hoje do podcast tem apresentação de Cesar Sacheto e comentários de Gustavo Lopes e Robson Morelli, editor de Esportes do Estado.

