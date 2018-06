‘Estadão Esporte Clube’: Brasil de Tite conhece primeiro empate e Argentina se complica

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quarta-feira, 06, analisa os resultados dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O Brasil conheceu o primeiro empate sob o comando de Tite. Com um golaço de Willian, a seleção ficou no 1 a 1 com a Colômbia, em Barranquilla. Ouça o programa no player abaixo:

Já a Argentina está se esforçando para não ir ao Mundial da Rússia: o time treinado por Jorge Sampaoli voltou a empatar, dessa vez por 1 a 1 com a Venezuela, em pleno Monumental de Núñez. A edição de hoje tem a apresentação de Cesar Sacheto e os comentários de Raphael Ramos, chefe de reportagem da editoria de Esportes do Estado.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com