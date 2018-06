‘Estadão Esporte Clube’ comenta prisão de Nuzman e rodada das Eliminatórias para a Copa

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quinta-feira, 5, repercute as prisões do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman, e do ex-diretor de Marketing e Comunicação da entidade, Leonardo Gryner, na manhã de hoje, no Rio de Janeiro. Eles são investigados na Operação Unfair Play, da Polícia Federal, um desdobramento da Lava Jato que aponta que houve compra de votos para que o Rio fosse a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Ouça o podcast no player abaixo:

Outro assunto são as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Já classificado para o Mundial da Rússia, o Brasil enfrenta a Bolívia às 17h, em La Paz. A Argentina, por sua vez, tenta evitar o vexame de não ir à Copa: o time de Jorge Sampaoli joga contra o Peru, às 20h, em La Bombonera. Gustavo Lopes, Marília Ruiz e Robson Morelli ainda comentam o título da Copa da Primeira Liga conquistado pelo Londrina, ontem, contra o Atlético-MG.

