Nesta terça-feira, o Estadão Esporte Clube abordou os confrontos da Copa do Brasil, Libertadores, e as chances das equipes nestas competições.

Além disso, o programa trouxe a fala do meia Cícero sobre o caso da prancheta que foi jogada por Rogério Ceni no vestiário e o acertou.

A edição de hoje do EEC, apresentado por César Sacheto, contou com os comentários de Marília Ruiz e com o chefe de reportagem de Esportes do Estadão, Raphael Ramos.