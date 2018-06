‘Estadão Esporte Clube’: Corinthians coloca as duas mãos na taça do Brasileirão e pode erguê-la na próxima quarta-feira

O Estadão Esporte Clube desta segunda-feira, 13, debateu a rodada do Brasileirão deste fim de semana que terminou com o Corinthians como virtual campeão.

A vitória sobre o Avaí – 1 a 0, no Itaquerão – e o tropeço do Grêmio diante do Vitória – 1 a 1, em Caxias do Sul – deixaram o time alvinegro com as duas mãos na taça do Nacional.

Para levantá-la, o Corinthians precisa somente vencer o Fluminense, na quarta-feira, em casa.

