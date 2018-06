‘Estadão Esporte Clube’: Corinthians encara La U e Chape decide Recopa

A edição desta quarta-feira (10) do ‘Estadão Esporte Clube’ projetou o jogo de volta do Corinthians contra a Universidad de Chile, que acontece hoje à noite, em Santiago, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Outro assunto do programa foi o primeiro treino do Palmeiras após o retorno do técnico Cuca ao time.

Além disso, o EEC falou sobre a decisão da Recopa Sul-Americana, entre Atlético Nacional e Chapecoense, nesta quarta-feira, em Medellín, jogo que não aconteceu no ano passado por causa da tragédia com o avião da equipe catarinense. A Chape pode conquistar o título no mesmo dia em que completa 44 anos de história.

