‘Estadão Esporte Clube’: Corinthians mantém ritmo na liderança e São Paulo se afunda no Z4

Por Diego Henrique de Carvalho A edição desta segunda-feira, 10, do ‘Estadão Esporte Clube’ analisou a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda tem Coritiba x Sport hoje à noite, no Couto Pereira. O programa comentou mais uma vitória do Corinthians, dessa vez contra a Ponte Preta, por 2 a 0, em Itaquera, com gols de Jadson e Jô. O time comandado por Fábio Carille é líder isolado da competição, com nove pontos de distância para o segundo colocado, o Flamengo, que bateu o Vasco por 1 a 0, em São Januário, jogo manchado por nova briga entre torcedores terminada em morte.

Marília Ruiz e Robson Morelli também avaliaram a vitória do Santos sobre o São Paulo por 3 a 2, na Vila Belmiro, resultado que serviu para colocar o clube do Morumbi na penúltima colocação do campeonato. Além disso, os comentaristas repercutiram os tropeços de Palmeiras e Grêmio para Cruzeiro e Avaí, respectivamente.

