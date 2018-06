‘Estadão Esporte Clube’: Corinthians perde invencibilidade e São Paulo volta ao Z-4

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira, 21, analisou os resultados da 21ª rodada do Brasileirão — ouça no player abaixo. No sábado, o Corinthians, enfim, perdeu a invencibilidade de 34 partidas no ano: o Vitória superou o líder do campeonato por 1 a 0, em Itaquera, com gol do atacante colombiano Tréllez.

No mesmo dia, o Flamengo contou com o tropeço do Timão para diminuir um pouco a distância em relação ao primeiro colocado — a diferença entre os dois clubes, agora, é de 15 pontos. A equipe treinada pelo colombiano Reinaldo Rueda venceu o Atlético-GO por 2 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, com dois gols da promessa Vinícius Júnior, de apenas 17 anos.

Já o vice-líder Grêmio, que novamente poupou os titulares, não aproveitou a oportunidade e só empatou com o Atlético-PR por 0 a 0, domingo, em Porto Alegre. Outro empate sem gols aconteceu entre Coritiba e Santos, no Couto Pereira, em Curitiba, confronto que marcou a estreia do atacante Nilmar com a camisa do alvinegro praiano.

Diante do pior público em jogos oficiais no Allianz Parque nesta temporada, o Palmeiras perdeu para a Chapecoense por 2 a 0 e foi muito vaiado por sua torcida. Com mais um resultado negativo do atual campeão brasileiro — a equipe não vence há três jogos na competição e acumula duas derrotas nos últimos dois compromissos em casa –, aumenta a pressão sobre o técnico Cuca, o diretor de futebol Alexandre Mattos e o presidente Maurício Galiotte. O momento também não é bom para o São Paulo. Na Ressacada, em Florianópolis, o Tricolor ficou no empate com o Avaí por 1 a 1 e voltou à zona do rebaixamento, graças à vitória da Chape.

Além disso, o programa destacou mais uma ótima atuação de Neymar pelo Paris Saint-Germain. O craque brasileiro fez sua estreia no estádio Parc des Princes, na capital francesa, e conduziu o PSG à goleada por 6 a 2 contra o Toulouse, pela terceira rodada do Campeonato Francês. A edição de hoje do ‘Estadão Esporte Clube’ tem a apresentação de Cesar Sacheto e os comentários de Marília Ruiz e do editor de Esportes do Estado, Robson Morelli.

