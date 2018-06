‘Estadão Esporte Clube’ debate gol de braço de Jô e recuperação do São Paulo no Brasileirão

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira, 18, comenta a vitória do Corinthians sobre o Vasco da Gama por 1 a 0, em Itaquera, com a polêmica envolvendo o gol de braço de Jô. Perguntado sobre o lance, o atacante corintiano respondeu: “Não sei onde [a bola] bateu. Se tivesse convicção que foi com a mão, falaria”. Em abril, Jô esteve envolvido no episódio de fair-play com o zagueiro são-paulino Rodrigo Caio e disse, na época, que a honestidade no futebol passava pelos jogadores. Ouça o programa no player abaixo:

Com o resultado positivo, o líder do Brasileirão abriu 10 pontos de vantagem para o Grêmio, segundo colocado, que perdeu para a Chapecoense por 1 a 0, em Porto Alegre. O Santos, terceiro, perdeu para o Botafogo por 2 a 0, no Engenhão, e está 12 pontos atrás do Timão.

Cesar Sacheto, Gustavo Lopes e Robson Morelli também analisaram a vitória do São Paulo contra o Vitória por 2 a 1, no Barradão, em grande atuação do peruano Cueva. O clube do Morumbi ganhou duas posições na tabela, mas permanece na zona do rebaixamento, onde ocupa a 17ª posição, com 27 pontos, o mesmo número que o Coritiba, 18º.

Agora, os são-paulinos torcem para o Palmeiras derrotar o Coritiba hoje, no Pacaembu, em partida que encerra a 24ª rodada do campeonato. Você também pode acompanhar o ‘Estadão Esporte Clube’ ao vivo, de segunda a sexta, ao meio-dia, na página do Estadão Esportes no Facebook.

Interatividade

