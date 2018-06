O ‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira, 30, debateu os novos contornos do Brasileirão após a derrota do líder Corinthians por 1 a 0 para a Ponte Preta, no domingo, em Campinas.

O resultado diminuiu a diferença para os concorrentes e renovou o ânimo de clubes que não postulavam mais alcançar o time alvinegro paulista na primeira colocação.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com