‘Estadão Esporte Clube’ discute uso do árbitro de vídeo já na próxima rodada do Brasileirão

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta terça-feira, 19, repercute a notícia de que a Confederação Brasileira de Futebol deve utilizar o árbitro de vídeo já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão acontece após a polêmica envolvendo o gol de braço do atacante Jô na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco da Gama, no último domingo, na arena em Itaquera. Ouça o programa no player abaixo:

Outro assunto de hoje é a vitória do Palmeiras contra o Coritiba por 1 a 0, ontem, no Pacaembu, com gol de Jean. O resultado positivo fez com que o clube paulista, 4º colocado, se aproximasse de Santos e Grêmio, 3º e 2º, respectivamente. Ao final da partida, o técnico Cuca disse ainda acreditar no título brasileiro. A distância para o líder Corinthians segue sendo de 13 pontos, após 24 rodadas da competição.

Além disso, Cesar Sacheto, Marília Ruiz, Raphael Ramos e Gustavo Lopes comentam a rusga entre Neymar e Cavani no Paris Saint-Germain. Você também pode acompanhar o ‘Estadão Esporte Clube’ ao vivo, de segunda a sexta, ao meio-dia, na página do Estadão Esportes no Facebook.

