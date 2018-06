‘Estadão Esporte Clube’: Empresário de Lucas Lima gostaria de ver o meia no futebol inglês

O Estadão Esporte Clube desta quarta-feira, 22, teve como convidado o empresário Wagner Ribeiro, que gerencia a carreira do meia Lucas Lima, já afastado do Santos e em vias de acertar seu futuro para a próxima temporada.

O agente revelou o desejo de ver o jogador em um clube da primeira divisão do futebol inglês, mas não confirmou qual camisa o meio-campista deverá vestir em 2018. Wagner Ribeiro também contou detalhes sobre a carreira de Neymar e do atacante Gabriel Barbosa, ex-Santos e atualmente no Benfica.