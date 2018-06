‘Estadão Esporte Clube’: Flamengo terá dificuldades para avançar à final da Copa Sul-Americana

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta sexta-feira, 24, analisou a vitória do Flamengo por 2 a 1, de virada, sobre o Junior Barranquilla, pela primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana, no Maracanã.

Apesar do resultado positivo, o time rubro-negro carioca terá dificuldades para superar o time colombiano em sua casa.

As novidades sobre os principais clubes paulistas e a penúltima rodada do Brasileirão também foram assuntos abordados por Cesar Sacheto, Robson Morelli e Gustavo Lopes no programa.

Interatividade

Para participar do programa com o seu comentário ou sugestão, envie um e-mail para: podcast@estadão.com