‘Estadão Esporte Clube’: Irmãos Fitipaldi falam sobre planos para ingressar na Fórmula 1

O Estadão Esporte Clube desta quinta-feira, 14, conversou com os irmãos Enzo e Pietro Fitipaldi, ambos trilhando o caminho do automobilismo e mirando a chegada à Fórmula 1 no futuro.

Cesar Sacheto, Robson Morelli e Ciro Campos perguntaram sobre a vida dos jovens na Itália – ambos moram em Maranello – e a expectativa por carregar um sobrenome tão importante no esporte.

