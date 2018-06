‘Estadão Esporte Clube’: Jogar na altitude reflete no desempenho de uma equipe?

Nesta terça-feira, o Estadão Esporte Clube analisou as dificuldades que o Santos enfrentará na Bolívia contra o The Strongest pela Libertadores, e a renovação de Lucas Lima.

Além disso, o programa abordou a situação do zagueiro Pablo no Corinthians, o Palmeiras que se prepara para o jogo contra o Internacional-RS pela Copa do Brasil, e as informações do São Paulo.

A edição de hoje do EEC, apresentado por César Sacheto, contou com os comentários de Marília Ruiz e do editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli.