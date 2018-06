‘Estadão Esporte Clube’: Leonardo Vitorino conta histórias sobre o futebol asiático

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira, 11, conversou com o treinador de futebol Leonardo Vitorino, com passagens por seleções asiáticas.

Gustavo Lopes e Robson Morelli também falaram sobre a participação do Grêmio no Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes Unidos, além do sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Você pode participar da nossa produção de podcasts com sugestões e comentários. Basta enviar um e-mail para o seguinte endereço: podcast@estadao.com