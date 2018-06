‘Estadão Esporte Clube’: Lucas Lima chega ao Palmeiras, mas terá que conquistar torcedor

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quinta-feira, 30, destacou a conquista do Grêmio na Copa Libertadores e a missão duríssima do Flamengo diante do Junior Barranquila para chegar à final da Sul-Americana.

Cesar Sacheto, Robson Morelli e Gustavo Lopes também analisaram a chegada de Lucas Lima ao Palmeiras. Para o trio, o jogador terá que provar à parte da torcida a sua competência para vestir a camisa do time alviverde.

Interatividade

