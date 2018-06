‘Estadão Esporte Clube’: Mesmo em baixa, Santos deverá manter G4 e vaga na Libertadores

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta sexta-feira, 17, analisou o complemento da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para a derrota do Santos por 3 a 1 para o Bahia, em Salvador, além da goleada do Palmeiras sobre o Sport – 5 a 1, no Allianz Parque.

Apesar da sequência negativa – são três derrotas seguidas -, a expectativa é que o Santos se mantenha dentro do G4 do Nacional e assegure a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2018.

