‘Estadão Esporte Clube’: Neymar inicia corrida com o PSG pela Liga dos Campeões

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta terça-feira, 12, destaca a rodada de estreia da Liga dos Campeões 2017/2018 — ouça no player abaixo. Principal candidato a conduzir o Paris Saint-Germain ao inédito título da competição, Neymar inicia a busca pela taça logo mais, às 15h45 (horário de Brasília), contra o Celtic, na Escócia, em partida do grupo B. Na Espanha, o Barcelona de Messi e Suárez encara a Juventus de Dybala e Higuaín, pela chave D.

O Estado preparou um guia com todas as informações sobre a Liga dos Campeões 2017/2018. Você pode acessá-lo clicando aqui. Outra pauta do programa é o momento turbulento vivido pelo São Paulo. Em coletiva de imprensa nessa segunda-feira, o meia Cueva pediu desculpas ao zagueiro Rodrigo Caio após ironizar um comentário do colega de clube, que disse que o peruano precisava “se ajudar” para voltar a jogar bem.

Cesar Sacheto, Marília Ruiz, Robson Morelli e Gustavo Lopes ainda comentam a pressão sofrida por Dorival Júnior dentro do clube. Hoje, o diretor executivo de futebol do Tricolor, Vinicius Pinotti, bancou a permanência do técnico. Ontem, no programa “Bem, Amigos!”, do SporTV, Muricy Ramalho descartou voltar ao Morumbi como treinador, mas disse que gostaria de ajudar o time de graça. Você também pode ouvir o ‘Estadão Esporte Clube’ ao vivo, de segunda a sexta, ao meio-dia, na página do Estadão Esportes no Facebook.

Interatividade

Participe com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com