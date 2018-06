‘Estadão Esporte Clube’: O que esperar da volta de Cuca ao Palmeiras?

A edição desta terça-feira (9) do ‘Estadão Esporte Clube’ analisou o retorno do técnico Cuca ao Palmeiras. Campeão brasileiro pelo clube no ano passado, o treinador foi apresentado hoje na Academia de Futebol.

Além disso, o programa avaliou os nomes que integram a seleção do Campeonato Paulista 2017, elegida pela Federação Paulista de Futebol.

O bate-papo contou com Cesar Sacheto, Marília Ruiz e o editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli.

Interatividade

