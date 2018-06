‘Estadão Esporte Clube’: O São Paulo é mesmo ‘incaível’?

Por Diego Henrique de Carvalho – O ‘Estadão Esporte Clube’ desta sexta-feira, 14, comentou a estreia de Dorival Júnior no comando do São Paulo. O clube ficou apenas no empate por 2 a 2 com o lanterna Atlético-GO, no Morumbi, que recebeu mais de 30 mil torcedores. O Tricolor ocupa o penúltimo lugar no Brasileirão e soma oito jogos sem vitória. O São Paulo é mesmo ‘incaível’?, questionaram Emanuel Bomfim, Marília Ruiz e Raphael Ramos.



Além disso, os nossos comentaristas analisaram os outros confrontos que fecharam a 13ª rodada da competição. O Grêmio venceu o Flamengo por 1 a 0, fora de casa, com um golaço de Luan, e assumiu a segunda posição do campeonato. O Sport, por sua vez, aplicou 3 a 0 na Chapecoense, na Arena Pernambuco, e agora é o quinto colocado. Foi a sétima partida sem perder e a sexta vitória consecutiva da equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo. Já o Coritiba goleou o Avaí por 4 a 1, no estádio da Ressacada, e é o décimo na tabela.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com