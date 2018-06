Nesta quinta-feira, o Estadão Esporte Clube analisou a derrota do Palmeiras para o Coritiba por 1 a 0, e quais os motivos para o melhor elenco do Brasil não conseguir bons resultados.

O programa ainda abordou mais uma vitória do Corinthians sobre o Vasco, e a apresentação do Santos diante do Botafogo.

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com