‘Estadão Esporte Clube’: Quem é o favorito no Dérbi de hoje?

Por Diego Henrique de Carvalho – Cuca conseguirá vencer seu primeiro clássico estadual desde que retornou ao Verdão? Os comandados de Fábio Carille darão sequência à invencibilidade de 26 jogos no ano ou o time de Cuca voltará a perder no Allianz Parque após 28 partidas? Um empate é pior para quem? O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quarta-feira, 12, projetou o duelo desta noite entre Palmeiras e Corinthians, pelo Brasileirão.

O programa ainda analisou os demais confrontos da 13ª rodada do campeonato nacional, com destaque para o embate entre Atlético-MG e Santos, no Independência. Além disso, Emanuel Bomfim, Marília Ruiz e Raphael Ramos avaliaram o novo reforço do Palmeiras, o atacante brasileiro Deyverson, destaque do Alavés-ESP na campanha do vice-campeonato da Copa do Rei deste ano.

