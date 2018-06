‘Estadão Esporte Clube’: Quem se dá melhor nas semifinais da Copa do Brasil?

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quarta-feira, 16, falou sobre os primeiros jogos das semifinais da Copa do Brasil. O Botafogo encara o Flamengo, enquanto Grêmio e Atlético-MG disputam a outra vaga para a final. Ouça no player abaixo:

César Sacheto, Robson Morelli, Marília Ruiz e Gustavo Lopes também a polêmica sobre os ingressos na partida de volta entre os cariocas. O Botafogo reclama do valor de 150 reais que o Flamengo colocou nos ingressos para a torcida alvinegra. O programa também abordou as mudanças que devem ocorrer nas equipes do São Paulo e Palmeiras.

Interatividade

