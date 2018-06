‘Estadão Esporte Clube’ recebe Flávio Adauto, diretor do Corinthians

Por Diego Henrique de Carvalho – O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quinta-feira, 17, recebeu o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto. Ele falou sobre a superação das expectativas em relação ao técnico Fábio Carille, explicou como se deu a construção do elenco para esta temporada — que começou com parte da imprensa classificando o time paulista como a quarta força do Estado — e revelou detalhes do planejamento para 2018. Ouça no player abaixo:

Flávio Adauto também esclareceu a recusa de ofertas de patrocínio master para a camisa da equipe e comentou sobre as negociações para a venda dos naming rights da arena em Itaquera. O dirigente ainda analisou as finanças do clube e o trabalho desenvolvido nas categorias de base.

Além da participação de Flávio Adauto, a edição de hoje do Estadão Esporte Clube tem a apresentação de Cesar Sacheto e os comentários de Marília Ruiz e do editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli.

