‘Estadão Esporte Clube’ recebe o jornalista Luciano Faccioli

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta terça-feira, 22, recebeu um convidado especial: o jornalista e apresentador Luciano Faccioli, que teve a companhia de Cesar Sacheto, Marília Ruiz, Robson Morelli e, nos minutos finais, Rafael Pezzo, do Fera. Eles bateram um papo descontraído sobre futebol e jornalismo esportivo.

Um dos assuntos discutidos foi a demissão do técnico Milton Mendes do Vasco e a possibilidade de Zé Ricardo, que recentemente foi mandado embora do Flamengo, assumir o comando da equipe cruzmaltina. Curiosamente, a saída de Mendes aconteceu nessa segunda-feira, 21, dia em que 73 treinadores se reuniram na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para pedir limite de transferências por clube e reconhecimento dos profissionais brasileiros no exterior.

O programa também analisou a ótima campanha do Corinthians no Brasileirão e os momentos difíceis vividos por São Paulo e Palmeiras. Além disso, Luciano Faccioli, santista assumido, avaliou o desempenho do seu time de coração e o início de Neymar no Paris Saint-Germain.

