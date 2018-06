‘Estadão Esporte Clube’: Sálvio Espínola analisa lances polêmicos no dérbi entre Corinthians e Palmeiras

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira, 6, teve como principal tema de debate os lances polêmicos ocorridos no clássico entre Corinthians e Palmeiras, em Itaquera, que terminou com a vitória do time alvinegro por 3 a 2.

O ex-árbitro de futebol e comentarista Sálvio Espínola viu como os principais erros da arbitragem de Anderson Daronco o gol marcado pelo atacante Romero, que abriu o placar do dérbi, além da confusão no retorno do volante Gabriel ao gramado após atendimento médico, na segunda etapa da partida.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com