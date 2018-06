‘Estadão Esporte Clube’: São Paulo acerta ao bancar Rogério Ceni?

O Estadão Esporte Clube desta sexta-feira (12) analisou a eliminação do São Paulo na Copa Sul-Americana, após empatar por 1 a 1 com o Defensa y Justicia-ARG, ontem, no Morumbi. Apesar de mais um tropeço em sua curta carreira de técnico, Rogério Ceni garantiu que não pretende abrir mão de suas convicções no comando do Tricolor.

Outro assunto do programa foi a série A do Campeonato Brasileiro, que começa neste fim de semana. Para você, leitor, acompanhar a competição bem informado, o Estadão lançou um guia com tudo sobre os 20 clubes participantes.

A edição de hoje do EEC, apresentado por Emanuel Bomfim, contou com os comentários de Marília Ruiz e do editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli.

