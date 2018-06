‘Estadão Esporte Clube’: São Paulo acertou ao demitir Rogério Ceni?

Por Diego Henrique de Carvalho – O ‘Estadão Esporte Clube’ desta terça-feira, 4, avaliou a demissão do técnico Rogério Ceni no São Paulo. O clube acertou na decisão? Errou antes, quando o contratou? Quem será seu substituto? Dorival Júnior é o favorito? Rogério dará sequência à sua carreira de treinador?

Todas as perguntas foram respondidas por Emanuel Bomfim e Raphael Ramos, chefe de reportagem da editoria de Esportes do Estadão. Ao fim do programa, teve participação especial de Gustavo Lopes, o popular Grisa, e de Rafael Pezzo, que contou as novidades do esporte.fera.com.br

Outros assuntos de hoje foram o aniversário de cinco anos do título inédito do Corinthians na Libertadores e a opção da Chapecoense por mandar embora o técnico Vágner Mancini, após o empate por 3 a 3 com o Fluminense, no Rio de Janeiro, partida que encerrou a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com