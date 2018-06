‘Estadão Esporte Clube’: Vexame e superação na Libertadores

Nesta quinta-feira, o Estadão Esporte Clube abordou os resultados da Libertadores e Copa do Brasil, com a desclassificação do Flamengo e os jogos heroicos de Santos, Chapecoense e Atlético-PR

Além disso, o programa analisou as chances de Palmeiras, Internacional, Grêmio e Fluminense para os jogos de volta do torneio nacional.

A edição de hoje do EEC, apresentado por César Sacheto, contou com os comentários de Marília Ruiz e do editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli.

Interatividade

