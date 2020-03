Estadão lança Na Quarentena, podcast para ajudar a viver melhor em tempos de coronavírus

O Estadão lança nesta terça-feira, 24, o podcast Na Quarentena, um serviço para ajudar a sociedade a viver melhor neste período de isolamento provocado pela epidemia do coronavírus.

O Na Quarentena irá ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 17h, e será uma segunda edição do Estadão Notícias, podcast diário do jornal, que já vem se dedicando exclusivamente aos desdobramentos da nova doença.

Com episódios de até 10 minutos, o Na Quarentena trará orientações e sugestões para o dia-a-dia dos ouvintes, desde recomendações de saúde a dicas de entretenimento, além de indicações de como lidar com os desafios práticos impostos pela nova rotina.

Assim como os demais podcasts do Estadão, Na Quarentena é comandado por Emanuel Bomfim, editor do Núcleo de Áudio do jornal e da Rádio Eldorado. “Poderemos nos aproximar ainda mais da rotina do nosso ouvinte, que vem desvendando como lidar com a reclusão. A ideia é informar e entreter também”, resume.

No episódio de estreia, Bomfim conversa com a psicóloga Maria de Fátima Rato Padin sobre a síndrome de FOMO (Fear of Missing Out ou medo de estar perdendo algo) nos tempos de coronavírus e a regulamentação dos atendimentos psicológicos via internet como uma opção durante a quarentena.

O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.