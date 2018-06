‘Estadão na Copa’: A convocação de Tite para rodada final das eliminatórias

Alô torcida brasileira! ‘Estadão na Copa’ dessa semana destaca as novidades e testes da convocação do técnico da seleção brasileira para a última rodada das eliminatórias sul-americanas. Jovens apostas e velhos conhecidos da amarelinha figuram entre os experimentos de Tite para os jogos contra a Bolívia e Chile na primeira semana de Outubro. O editor de esportes do Estado, Robson Morelli e Raphael Ramos, chefe de reportagem da editoria debatem ao lado do apresentador Igor Muller as apostas finais do técnico para fechar os 23 que deverão figurar nos campos russos em 2018.

Nesta edição também, além das primeiras análises da rodada final dos nossos adversários sul-americanos para chegar à Copa do Mundo, comentamos também sobre os sete jogadores brasileiros que foram indicados para concorrer ao FIFA FIFpro World11, premiação da federação de atletas profissionais que elege os onze melhores jogadores do mundo em suas respectivas posições.